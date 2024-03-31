الانتخابات البلدية.. المعارضة التركية تتقدم في كبرى المدن

أظهرت نتائج الفرز الأولية في الانتخابات البلدية التركية تقدم المعارضة في كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة وإزمير، حسب نتائج نشرتها وسائل إعلام رسمية.

وبعد فرز قرابة 91% من صناديق الاقتراع، حاز أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الحالي ومرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، على 50,8% من الأصوات مقابل 40,1% لمنافسه الرئيسي من الحزب الحاكم مراد قوروم.

وفي أنقرة، حصل رئيس البلدية منصور يافاش مرشح المعارضة على 59,5% مقابل 32,1% لمنافسه، بعد فرز حوالي 84% من الصناديق. كما تصدر مرشح المعارضة في إزمير (غرب)، ثالثة مدن البلاد.

انتخابات تركيا المحلية.. أحدث النتائج على مستوى البلاد حتى الساعة 00:10 بالتوقيت المحلي: حزب الشعب الجمهوري: 37.16%

حزب العدالة والتنمية: 36%

حزب الـDEMـ : 5.93%

حزب الرفاه الجديد: 5.68% pic.twitter.com/vRRTt9CPVk — TRT عربي (@TRTArabi) March 31, 2024

وفي أول تعليق له، قال إمام أوغلو إنه "سعيد للغاية" بالنتائج الأولية، وقال للصحفيين إن "المشهد الذي نراه يرضينا، ننتظر النتائج الكاملة".

من جهته، أعلن رئيس بلدية أنقرة الحالي منصور يافاش، الذي يخوض الانتخابات عن حزب الشعب الجمهوري، فوزه وفقا للنتائج الأولية، التي أظهرت تقدمه على منافسه من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يتقدم مرشحو حزب العدالة والتنمية الحاكم كما كان متوقعا في عديد من مدن الأناضول الكبرى (قونيا، قيصرية، أرض روم) والبحر الأسود (ريز، طرابزون)، في حين يتوقع فوز مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في كبرى مدن الجنوب الشرقي ذي الغالبية الكردية، وأبرزها ديار بكر.