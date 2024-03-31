صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 32 ألفا و782

أعلنت وزارة الصحة في غزة -اليوم الأحد- ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 32 ألفا و782 شهيدا، و75 ألفا و298 مصابا.

وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع المحاصر راح ضحيتها 77 شهيدا و108 مصابين خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا مازالوا عالقين تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن استشهاد وجرح مواطنين بينهم 3 صحفيين جراء قصف إسرائيلي -صباح اليوم- استهدف خياما للنازحين والصحفيين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وقال المكتب إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف خيام صحفيين ونازحين داخل أسوار المستشفى، محملا الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخصين على الأقل في قصف استهدف محيط المستشفى، وقال إن القصف تسبب في إصابة عدد من الصحفيين بعد سقوط قذائف قرب خيامهم.

وتدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عدة بمدينة غزة، بينها محيط مجمع الشفاء الطبي، وكذلك في مناطق في خان يونس بينها حي الأمل.