شهداء بنيران الاحتلال ومعارك ضارية في غزة وخان يونس

أوقع القصف الإسرائيلي مزيدا من الشهداء اليوم الأحد بعد ساعات من مجزرة جديدة بحق اللجان العشائرية، في حين تدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس.

فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 11 فلسطينيا اليوم في قصف للجيش الإسرائيلي استهدف مواطنين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أفاد المراسل باستشهاد امرأة وطفلتها في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس.

وكان مراسل الجزيرة قال إن البوارج الحربية الإسرائيلية استهدفت الليلة الماضية المناطق الغربية الجنوبية للمدينة.

والليلة الماضية، استهدف الجيش الإسرائيلي مجددا اللجان الشعبية والعشائرية عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 14 شخصا وإصابة نحو 30.

وقال مراسل الجزيرة إن عددا من الشهداء والمصابين وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدفهم عند دوار الكويت أثناء انتظار وصول المساعدات الإنسانية.

وفي وسط القطاع، انتشلت اليوم جثامين 4 شهداء من تحت ركام منزل قصفته طائرات الاحتلال في مخيم المغازي، في حين أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات متزامنة على المناطق الجنوبية في دير البلح.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم غارات على شمال غرب غزة، حيث تتجدد المواجهات هناك بين المقاومة والجيش الإسرائيلي.

اشتباكات ضارية

في غضون ذلك، تدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور بمدينة غزة، بينها محيط مجمع الشفاء الطبي، وكذلك في مناطق بخان يونس بينها حي الأمل.

وقد أظهرت لقطات مصورة قصفا إسرائيليا مع سماع أصوات اشتباكات في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة فجر اليوم.

شاهد | إطلاق نار متقطع في منطقة مستشفى الشفاء الطبي واستهداف حربي عنيف بالمكان. pic.twitter.com/C5c5SDytVd — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 31, 2024

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنتا عن تنفيذ عمليات شملت استهداف دبابات وجنود في محيط مجمع الشفاء منذ اقتحمته قوات الاحتلال قبل نحو أسبوعين.

من جانبه، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس إن العملية العسكرية في مجمع الشفاء الطبي بغزة حققت هدفها، وأدت إلى اغتيال قادة واعتقال مسلحين من الفصائل الفلسطينية، لكنه أكد أنها لم تنته بعد.

وأضاف من داخل مستشفى الشفاء أن العملية كانت معقدة، لكنها نُفذت بشكل صحيح وبمهنية، ولم تستهدف الفرق الطبية أو المرضى، وفق تعبيره.

في المقابل، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أوقع خلال اقتحامه مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة أكثر من 400 شهيد.

وكانت وزارة الصحة في غزة قالت أمس إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 32 ألفا و705 شهداء، و75 ألفا و190 جريحا.