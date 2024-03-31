"سنعمل على استبدال نتنياهو".. بيان أهالي المحتجزين الإسرائيليين يشعل تل أبيب

"ليس لدينا خيار آخر، سنعمل على استبدالك نتنياهو على الفور" عبارة قالها أهالي الإسرائيليين المحتجزين بغزة -أمس السبت- في بيان لهم حسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت عنهم وقد وصفوا سلوك (رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو بأنه جريمة ولا يمكن تصوره وهو العائق أمام التوصل إلى اتفاق مع حركة (حماس).

وخرج أمس الآلاف في مظاهرات حاشدة أمام وزارة الدفاع في تل أبيب للإطاحة بحكومة نتنياهو، وشهدت المظاهرات مواجهات بين الشرطة والمحتجين الذي يطالبون بعقد صفقة فورية للإفراج عن المحتجزين في غزة.

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع في تل أبيب للإطاحة بحكومة نتنياهو#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/iytbX4cNz7 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 30, 2024

ولقيت تصريحات أهالي الأسرى تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي على المستويين العالمي والعربي، وقد وصف بعض النشطاء بيان أهالي الأسرى الإسرائيليين بغير العادي وشديد اللهجة ضد نتنياهو.

"سنعمل على إستبدال نتنياهو " بيان غير عادي لأهالي الاسرى الاسرائيليين في غزة يشددون فيه لهجتهم ضد نتنياهو:

"أنت العائق أمام الصفقة! سنعمل على إقالتك واستبدالك فورًا من السلطة لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم – إننا ندعو غانتس وآيزنكوت وأعضاء الليكود وجميع أعضاء الكنيست من… pic.twitter.com/iaervhODy8 — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 30, 2024

في المقابل، رأى آخرون أن النظام الدولي الحالي وصل إلى قناعة راسخة أن القضية الفلسطينية تحتاج اليوم مسارا لحلها، ويجب منح الفلسطينيين حقوقهم أو حتى جزء منها، وقال أحدهم "إن أحد المآلات المتوقعة أن تجد إسرائيل نفسها أمام واحد من الخيارين: إما مواجهة الإرادة الدولية أو مواجهة الإرادة الداخلية ممثلة باليمين وكلاهما صعب. فهل ستختار إسرائيل مواجهة العالم أم مواجهة ذاتها؟! "وهي في كلتا الحالتين ستخسر".

وصل النظام الدولي الحالي إلي قناعة راسخة اليوم أن القضية الفلسطينية تحتاج لمسار لحلها ومنح الفلسطينيين حقوقهم أو جزءً مقبولاً من هذه الحقوق، هذه القناعة بالتأكيد يرفضها اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني وسيعمل على مقاومتها.. لذا فإن إحدى المآلات المتوقعة أن تجد "اسرائيل" نفسها… pic.twitter.com/ehQ7wEmAPb — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) March 30, 2024

وتداول رواد منصات التواصل صور وفيديوهات المظاهرات الحاشدة التي شهدتها تل أبيب أمس على نطاق واسع، واعتبر العديد من المدونين ما جاء على لسان أهالي المحتجزين في هذه المظاهرات بالانتصار للمقاومة والانقسام داخل إسرائيل.

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🔴🔴🔴🔴🛎️ أكبر مظاهرة حاشده في تل ابيب

تحت شعار …لن نستسلم واستقالة النتن مطلبنا والمطالبة باطلاق سراح الأسرى…. وصحيفة هاآرتس تُجدد وصفها لنتنياهو بأنه أسوأ زعيم يهودي عبر التاريخ. هذا هو الانتصار الحقيقي للمقاومة

الفرقة والانقسام داخل الكيان… والله لولا… pic.twitter.com/kB2Wutct19 — د.أيسر Ayser (@aysardm) March 30, 2024

أكبر مظاهرة حاشده في تل ابيب

يصرون على التظاهر ات للمطالبة

باستقالة "نتنياهو" ويقولون انه مطلبهم،

ويطالبون باطلاق سراح الأسرى؟ وقالت صحيفة هاآريتس

أن : "نتنياهو" أسوأ زعيم يهودي عبر التاريخ. هذا الذي مغص بطن نتنياهو ؟؟

حيث انقلب الشعب اليهودي عليه !!

مما جعل النتيجة انقسام… pic.twitter.com/v4sRZFh32N — ناصر الناصر (@atras10) March 31, 2024

لولا ان المقاومه ظلت صامده لمده ٦ شهور كامله متتاليه لما كانت الاوضاع مشتعله بالنار حاليًا كما هي الان علي الهواء في تل ابيب .. نتنياهو مختبأ منهم وغير موجود في منزله المحاصر من المتظاهرين مع وزاره الدفاع pic.twitter.com/MfGpoo6cyA — أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) March 30, 2024

يذكر أن مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس تجري بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين الطرفين، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".