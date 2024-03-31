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"سنعمل على استبدال نتنياهو".. بيان أهالي المحتجزين الإسرائيليين يشعل تل أبيب

أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة يخرجون في مظاهرات حاشدة بتل أبيب (الفرنسية)
31/3/2024-|آخر تحديث: 31/3/202401:52 م (بتوقيت مكة المكرمة)

"ليس لدينا خيار آخر، سنعمل على استبدالك نتنياهو على الفور" عبارة قالها أهالي الإسرائيليين المحتجزين بغزة -أمس السبت- في بيان لهم حسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت عنهم وقد وصفوا سلوك (رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو بأنه جريمة ولا يمكن تصوره وهو العائق أمام التوصل إلى اتفاق مع حركة (حماس).

وخرج أمس الآلاف في مظاهرات حاشدة أمام وزارة الدفاع في تل أبيب للإطاحة بحكومة نتنياهو، وشهدت المظاهرات مواجهات بين الشرطة والمحتجين الذي يطالبون بعقد صفقة فورية للإفراج عن المحتجزين في غزة.

ولقيت تصريحات أهالي الأسرى تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي على المستويين العالمي والعربي، وقد وصف بعض النشطاء بيان أهالي الأسرى الإسرائيليين بغير العادي وشديد اللهجة ضد نتنياهو.

في المقابل، رأى آخرون أن النظام الدولي الحالي وصل إلى قناعة راسخة أن القضية الفلسطينية تحتاج اليوم مسارا لحلها، ويجب منح الفلسطينيين حقوقهم أو حتى جزء منها، وقال أحدهم "إن أحد المآلات المتوقعة أن تجد إسرائيل نفسها أمام واحد من الخيارين: إما مواجهة الإرادة الدولية أو مواجهة الإرادة الداخلية ممثلة باليمين وكلاهما صعب. فهل ستختار إسرائيل مواجهة العالم أم مواجهة ذاتها؟! "وهي في كلتا الحالتين ستخسر".

وتداول رواد منصات التواصل صور وفيديوهات المظاهرات الحاشدة التي شهدتها تل أبيب أمس على نطاق واسع، واعتبر العديد من المدونين ما جاء على لسان أهالي المحتجزين في هذه المظاهرات بالانتصار للمقاومة والانقسام داخل إسرائيل.

يذكر أن مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس تجري بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين الطرفين، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي