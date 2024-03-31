روسيا تتحدث عن تدمير 3 مقاتلات وإسقاط 178 مسيرة أوكرانية

أعلنت روسيا -اليوم الأحد- تدمير 3 مقاتلات وإسقاط 178 مسيرة أوكرانية، في حين أعلنت فرنسا عزمها إرسال مركبات مدرعة قديمة وصواريخ جديدة إلى أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية -في بيان- تدميرها 3 مقاتلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "سو 25" في مطار فوزنيسنسك في مقاطعة نيكولاييف، بحسب ما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان أنه "خلال النهار، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 178 طائرة مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى 23 صاروخا من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة"، مشيرا إلى أنه "تم تدمير مستودعين للذخيرة وورشة تجميع وتخزين للطائرات المسيرة والقوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 126 مقاطعة".

كما أكدت الدفاع الروسية أن وحدات من قواتها في اتجاه أفديفكا قامت بما سمته تحسين الوضع على طول خط المواجهة، وأن قواتها صدت في مناطق عدة 9 هجمات مضادة، وأن القوات الأوكرانية "خسرت ما يصل إلى 300 جندي ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين، بالإضافة إلى محطة استطلاع وحرب إلكترونية"، وفق البيان.

وفي وقت سابق -صباح اليوم الأحد- أعلنت كييف أن موسكو أطلقت 16 صاروخا و11 طائرة مسيرة على أوكرانيا في هجوم جوي أثناء الليل.

وفي بيان على تطبيق تلغرام، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها نجحت في إسقاط 9 مسيرات و9 صواريخ، من دون أن تحدد أهداف تلك الصواريخ والمسيرات التي أسقطتها أو التي لم تسقط.

وعلى مدى أكثر من أسبوع، كثفت روسيا حملتها الجوية على منشآت الطاقة الأوكرانية، الأمر الذي تسبب في أضرار بالغة، وأثار مخاوف الأوكرانيين من العودة إلى انقطاع الكهرباء الذي سبق أن شهدته البلاد أول شتاء بعد الحرب، وذلك ضمن ضربات متبادلة في أعقاب هجمات من مسيرات أوكرانية على منشآت لمصافي النفط الروسية.

دعم فرنسي

من جانب آخر، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم إن بلاده ستسلم مئات المركبات المدرعة القديمة وصواريخ أرض-جو جديدة إلى أوكرانيا لاستخدامها في حربها مع روسيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "لاتريبيون ديمانش"، قال لوكورنو إن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب منه إعداد حزمة مساعدات جديدة، ستشمل عتادا فرنسيا قديما "ولكنه لا يزال صالحا للعمل"، مشيرا إلى أن الطلب جاء بعد محادثات بين ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف الوزير الفرنسي "يحتاج الجيش الأوكراني إلى الدفاع عن خط جبهة طويل جدا، وهو ما يتطلب مركبات مدرعة، وهذا أمر بالغ الأهمية لتنقل القوات، وهو جزء من الطلبات الأوكرانية".

وأكد لوكورنو أن فرنسا تتطلع إلى تزويد أوكرانيا بالمئات من المركبات المدرعة التي تستخدم لنقل الجنود على الجبهة في عام 2024 وأوائل عام 2025، لافتا إلى أن باريس تستعد أيضا لإطلاق مجموعة جديدة من صواريخ "أستر 30" أرض-جو من أجل كييف.

ويمكن لصواريخ "أستر 30" اعتراض الطائرات الحربية والطائرات المسيرة وصواريخ كروز في نطاق يصل إلى 120 كيلومترا.