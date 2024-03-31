اللجان العشائرية بغزة تعلن وقف تأمين المساعدات

أعلنت اللجان العشائرية والشعبية في شمال قطاع غزة، اليوم الأحد، عن وقف تأمين المساعدات بسبب اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على أبنائهم.

وقالت اللجان العشائرية إن "أكثر من 70 فلسطينيا استشهدوا خلال تأمين المساعدات"، وطالبت بعودة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي.

كما طالبت اللجان الشعبية والعشائرية -التي تم تشكيلها لتأمين المساعدات وتوزيعها- الأممَ المتحدة ببرنامج إغاثي متكامل من حيث النوع والكم.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، تكررت المجازر ضد تجمعات الفلسطينيين في أثناء انتظارهم قوافل المساعدات، كما استهدف جيش الاحتلال اللجان الشعبية والعشائرية في ظل تقييد الاحتلال لوصول تلك المساعدات، لا سيما إلى شمال القطاع، وسط تحذيرات متصاعدة من المجاعة.

وفي آخر مجازره بحقها، استشهد أمس السبت 12 فلسطينيا وجرح 30 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف اللجان الشعبية والعشائرية عند دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.

ويوم 19 مارس/آذار الجاري، استشهد أكثر من 20 فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال اللجان العشائرية عند دوار الكويت، وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استهداف تلك اللجان يأتي ضمن مخطط الاحتلال لنشر الفوضى والفلتان الأمني بهدف دفع الشعب الفلسطيني للنزوح عن أرضه.