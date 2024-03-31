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الشرطة الإسرائيلية تعلن قتل منفذ عملية طعن شرقي أسدود

عملية اسدود
الشرطة الإسرائيلية تجري تمشيطا في موقع عملية الطعن بحثا عن مشتبه فيهم (الجزيرة)
31/3/2024-|آخر تحديث: 1/4/202412:10 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت منفذ عملية الطعن في غان يفني شرقي أسدود، مشيرة إلى سقوط عدد من المصابين.

من جهته، قال الإسعاف الإسرائيلي إن 3 مصابين في هذه العملية جروحهم خطيرة، في حين تداولت منصات إسرائيلية وفلسطينية مشاهد قالت إنها من مكان الحادثة.

وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تجري تمشيطا في موقع عملية الطعن بحثا عن مشتبه فيهم.

المصدر : الجزيرة