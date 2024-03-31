الشرطة الإسرائيلية تعلن قتل منفذ عملية طعن شرقي أسدود

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت منفذ عملية الطعن في غان يفني شرقي أسدود، مشيرة إلى سقوط عدد من المصابين.

من جهته، قال الإسعاف الإسرائيلي إن 3 مصابين في هذه العملية جروحهم خطيرة، في حين تداولت منصات إسرائيلية وفلسطينية مشاهد قالت إنها من مكان الحادثة.

تغطية صحفية: لحظة نقل أحد المستوطنين المصابين بعملية الطعن في "جان يفني" جنوب فلسطين المحتلة، حيث أصيب 3 مستوطنين بجراح خطيرة. pic.twitter.com/XGJul4xq21 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 31, 2024

وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تجري تمشيطا في موقع عملية الطعن بحثا عن مشتبه فيهم.