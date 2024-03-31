الرئيس الكوبي يطالب بوقف "الإبادة الجماعية" في غزة

طالب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة. وقال في منشور عبر منصة إكس -أمس السبت- إن بلاده "ستواصل رفع صوتها عاليا طالما الأراضي الفلسطينية تتعرض للتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي" داعيا المجتمع الدولي إلى "عدم الخشية من إدانة الجريمة".

وأرفق كانيل منشوره بصورة تظهر إضاءة نصب خوسيه مارتي التذكاري، أحد أهم معالم العاصمة هافانا، بألوان العلم الفلسطيني.

ويعد الرئيس الكوبي من بين أكثر زعماء أميركا اللاتينية انتقادا للحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأدانت دول أميركا اللاتينية التي تعتبر نفسها محايدة بشأن الصراع -مثل البرازيل والأرجنتين– بشدة الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة، وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن "هذه ليست حربا.. إنها إبادة جماعية".

وقطعت كل من بليز وبوليفيا علاقاتها مع إسرائيل بسبب الحرب، واستدعت كولومبيا وتشيلي وهندوراس سفراءها من تل أبيب، كما اتهم رئيس كولومبيا غوستافو بيترو إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية في غزة.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.