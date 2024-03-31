اعتقال الأمن الأردني للمتظاهرين بمحيط السفارة الإسرائيلية يشعل منصات التواصل

#طوفان_الأردن، و #الأردن_خط_أحمر، وسمان متضادان يتصدران قائمة الترند في الأردن فما قصتهما؟

القصة بدأت عندما أطلق نشطاء في الأردن منذ أيام وسم #طوفان_الأردن، تيمنا بعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعوا فيه للتظاهر والاحتجاج أمام السفارة الإسرائيلية في عمان دعما لغزة وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية بحق أهالي القطاع.

ودخلت الاحتجاجات يوم أمس السبت يومها السابع، ولكن هذه المرة تدخلت قوات الأمن الأردنية، وفضت بالقوة المظاهرات والمسيرات الداعمة لغزة، واعتقلت مئات من الناشطين والناشطات.

وتداول ناشطون كثيرا من المقاطع لتجمع المتظاهرين في محيط السفارة الإسرائيلية واعتقال الأمن الأردني لمحتجين بدعوى تخريب الممتلكات العامة، ومع انتشار مقاطع الاعتقال بدأت حالة من الجدل في الشارع الأردني انعكست على منصات التواصل بين من أدان اعتقال بعض المتظاهرين وبين من أيد الأمر.

وقال الدعم الشبابي الأردني لدعم المقاومة "اعتقالات بين الشباب وملاحقات لفض فعاليات حصار سفارة العدو الصهيوني.. الشعب الأردني يخرج في فعاليات حصار سفارة العدو دفاعا عن فلسطين وحماية للأردن.. فالواجب اعتقاله من قرر تصدير الخضار ومرور الجسر البري عبر أراضينا الأردنية".

اعتقالات بين الشباب وملاحقات في فض فعاليات حصار سفارة العدو الصهيوني .. الشعب الأردني يخرج في فعاليات حصار سفارة العدو دفاعًا عن فلسطين وحمايةً للأردن .. الواجب اعتقاله من قرر تصدير الخضار ومرور الجسر البري عبر أراضينا الأردنية.#طوفان_الغضب_الأردني pic.twitter.com/d8xLEgqv20 — التجمّع الشبابي الأردني لدعم المقاومة (@tajammo3_jo) March 30, 2024

وعلق متابعون أن حراك الأردن أحيا الشارع العربي، وهو شرف كبير يباهي به كل أردني، وأن التشكيك بالحراك خدمة مجانية لإسرائيل، وليس من الشرف أو المروءة التهجم على أشراف الأمة من قادة المقاومة، وهم يواجهون أشرس عدو، بحسب قول أحدهم.

لمصلحة مّنْ يتم تكسير صورة الأردن؟

لقد جابت المظاهرات كل دول العالم استنكارا لهذه الإبادة الجماعية التي تحدث في غزّة، المتظاهرون (في عواصم تدعم الكيان بالسلاح) اغلقوا شوارع و وقفوا بوجه سفن تنقل السلاح للاحتلال… فلماذا يضيق صدر الدولة ببضعة مئات او الاف يجتمعون بالقرب من سفارة… — Hosam Gharaibeh (@hosamgharaibeh) March 31, 2024

وقال مدونون إن النظام الأردني يستطيع تحويل طاقة الغضب الشعبي إلى فرصة للاستثمار السياسي بما يخدم القضية الفلسطينية التي تُشكل عمقا حيويا لأمنه القومي، وهو صاحب الوصاية على المقدسات في القدس.

فالأردن ليس طرفا محايدا، بل هو في عين الاستهداف.. فالشعارات والهتافات للجماهير المؤيدة للمقاومة هي الأمر الطبيعي، فإما أن تهتف للمقاومة، أو تهتف ضدها علق أحدهم.

يستطيع النظام الأردني تحويل طاقة الغضب الشعبي إلى فرصة للاستثمار السياسي بما يخدم القضية الفلسطينية التي تُشكل عمقاً حيوياً لأمنه القومي، وهو صاحب الوصاية على المقدسات في القدس، فالأردن ليس طرف محايد بل هو في عين الاستهداف.. الشعارات والهتافات للجماهير المؤيدة للمقاومة هي الأمر… pic.twitter.com/OdHxVhd1k1 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) March 31, 2024

كما أثار مقطع فيديو يظهر سحل قوات الأمن لفتاة مشاركة في المظاهرات غضب رواد منصات التواصل، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية.

مشهد سحل الفتاة و اعتقالها أقل شي يقال عليه وزير داخلية. — Ahmad Yousef (@AhmadYousefO) March 30, 2024

وتساءل آخرون لمصلحة من يتم تكسير صورة الأردن؟ خاصة أن المظاهرات جابت كل دول العالم استنكارا لهذه الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، وأن المتظاهرين (في عواصم تدعم إسرائيل بالسلاح) أغلقوا شوارع، ووقفوا بوجه سفن تنقل السلاح للاحتلال.. فلماذا يضيق صدر الدولة ببضع مئات أو آلاف يجتمعون بالقرب من سفارة الاحتلال؟.

في المقابل، وعبر وسم #الأردن_ خط_أحمر أجاب عن هذا السؤال أحدهم بالقول إن بوصلة "التظاهر" انحرفت.. وواجب الدولة أن تتدخل، وأن التظاهر في الشارع حق مشروع لكل الأردنيين، كما أن التضامن مع أهلنا في غزة واجب وطني يعبر عن الضمير العام، ويعكس موقف الدولة بكافة إدارتها.

مضيفا أن بوصلة الاعتصامات والمظاهرات كان يجب أن تتجه نحو عنوان واحد، وهو وقف الحرب وإدانة العدوان ودعم صمود الأهل في غزة، لكنها انحرفت نحو عناوين أخرى، هدفها واضح ومكشوف، وهو تحويل ملف غزة في بلدنا من ملف سياسي إلى ملف أمني، بحسب رأي أحدهم.

بوصلة "التظاهر" انحرفت.. واجب الدولة أن تتدخل حسين الرواشدة صحيح ، التظاهر في الشارع حق مشروع لكل الأردنيين، كما أن التضامن مع أهلنا في غزة واجب وطني يعبر عن الضمير العام ، ويعكس موقف الدولة بكافة اداراتها، الأردن منذ تأسيسه قبل 100 عام حمل ألهم العربي ، وانبرى للدفاع عن… — حسين الرواشدة (@husienrwashdeh) March 30, 2024

ورأى مغردون أن لا فائدة من المظاهرات سوى التخريب والطعن برجال الأمن، وأن هناك كثيرا من الطرق لنصرة أهل غزة، بدلا من الأغاني والهتافات والوقت الذي يضيعونه في الشارع كان يجمعون التبرعات لأهالي غزة.

عندما تخرج المظاهرات عن سياقها وتصل لأعمال شغب وحرق وعبث بالممتلكات الخاصة والعامة ، هنا نعرف أن تلك المظاهرات أصبحت مظاهرات فتنه ، لذا يجب بضرب يد من حديد وملاحقتهم ومنع تلك التظاهرات حفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي — Rania AbuAnzeh,Attorney 🇯🇴🇯🇴 (@AbuAnzehRania) March 30, 2024

وأجاب أحدهم على هذا الرأي بالقول إن الوقت الذي يقضونه في الشارع غير ضائع، وإنه يجب نصرة أهل غزة بكافة السبل والمظاهرات إحدى هذه الطرق.

والوقت الي بقضوه في الشوارع مش ضايع 👍🏻

واذا انتي هيك شايفة فهاي مشكلتك الخاصة

اما الوقت الي بضيع يوم احتفالات المنتخب والعرس الملكي واي عطلة وطنية لا يعتبر وقت صح؟ 😂😂😂

واذا كان الدعاء الحل الوحيد فليش الرسول ضل يحارب ويجاهد ويسوي كل اشي؟

ضلك مع القطيع الله يحشركم مع بعض 🤲🏻🤲🏻 — A N A S (@dr_anas04) March 31, 2024

وتداول ناشطون مقطع فيديو لمشاركة مجموعة من الأطباء في فعليات حصار السفارة الإسرائيلية في عمان، وهم يرددون من "عمان تحية لمحمد أبو سلمية، من عمان تحية.. للكوادر الطبية".

الأطباء بالصف الأول من مظاهرة الشعب الأردني لليوم السابع في محيط سفارة العدو الصهيوني في الأردن ..

ويوجهون التحية لمدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد ابو سلمية…@adham922#طوفان_الغضب_الأردني#الأردن_سند_غزة pic.twitter.com/L0gszIzwd2 — خالد وليد الجهني (@KhaledEljuhani) March 30, 2024

ونشرت مديرية الأمن العام في الأردن تدوينة عبر حسابها على منصة إكس قالت فيها

"مشاهد من أعمال شغب سيطرت عليها قوات الدرك في مخيم البقعة الليلة الماضية، تخللها إشعال نيران في ممتلكات وإغلاق طرق، ومحاولات اعتداء على رجال الأمن ورمي حجارة وزجاجات تجاههم"، وأرفقت المديرية التدوينة بمقطع فيديو يظهر اندلاع النيران في أحد الأحياء بمخيم البقعة.

مشاهد من أعمال شغب سيطرت عليها قوات الدرك في مخيم البقعة الليلة الماضية، تخللها إشعال نيران في ممتلكات وإغلاق طرق، ومحاولات اعتداء على رجال الأمن و ورمي حجارة وزجاجات تجاههم#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/0PnhjZ7CWR — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) March 30, 2024

وكتب التجمع الشبابي الأردني الداعم للمقاومة تدوينة تساءل فيها "لماذا نحاصر سفارة العدو الصهيوني؟".

ليجيب بالقول "نحن بتحركنا نريد التأثير بمسار العدوان على غزة للتخفيف من معاناة غزة ولأن استمرار الحرب يزيد تهديد وطننا الأردن بخطر التهجير.. هذا ما يحركنا. هذه مطالبنا لتحركنا في حصار سفارة العدو الصهيوني".

ودعا التجمع إلى مظاهرة جديدة اليوم الأحد في الساعة الـ10 مساء دعما لغزة.