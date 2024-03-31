إصابة إسرائيلييْن في عملية طعن ببئر السبع واستشهاد منفذها

أصيب إسرائيليان بجروح اليوم الأحد في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع بالنقب، بينما استشهد منفذها بعد إصابته برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه جرى نقل مصابين اثنين لمستشفى سوروكا في بئر السبع إثر عملية الطعن، وأضافت أن المنفذ توفي متأثرا بجروح الخطيرة.

وفي وقت سابق اليوم، قال الإسعاف الإسرائيلي إن إسرائيليا أصيب بجراح في ظهره بعد تعرضه للطعن من قبل شخص تم إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة في المحطة المركزية للحافلات في بئر السبع.

وبعيد العملية مباشرة، قالت الشرطة الإسرائيلية إن دوافعها لا تزال غير واضحة، لكنها رجحت أنها وقعت على خلفية أمنية.

وبحسب شهود عيان، فإن شخصا شرع بطعن المارة داخل المحطة، وتمكن من طعن شخص واحد على الأقل قبل إطلاق النار عليه.

#شاهد | من مكان عملية الطعـن في محطة الحافلات ببئر السبع المحتـلة pic.twitter.com/NbJEXGQSTw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 31, 2024

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ العملية من مدينة رهط بالنقب.

وقبل أسبوعين، قتل عسكري إسرائيلي برتبة رقيب أول في لواء ناحال وأصيب إسرائيلي آخر في عملية طعن في مقهى عند مدخل كيبوتس "بيت كاما"، شمال مدينة بئر السبع.

وفي ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ ما يقرب من 6 أشهر، وقعت في الأسابيع الماضية عمليات طعن وإطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة وداخل الخط الأخضر استهدفت عسكريين ومستوطنين وأسفرت عن قتلى وجرحى، واعتبرتها فصائل المقاومة الفلسطينية ردا طبيعيا على ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة.