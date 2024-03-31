قصف صاروخي روسي ليلي على أوكرانيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية -صباح اليوم الأحد- إن روسيا أطلقت 16 صاروخا و11 طائرة مسيرة على أوكرانيا في هجوم جوي أثناء الليل.

وفي بيان على تطبيق تليغرام، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها نجحت في إسقاط 9 مسيرات و9 صواريخ. لكنها لم تحدد أهداف تلك الصواريخ والمسيرات التي أسقطتها، أو الأخرى التي لم تسقط.

وعلى مدى أكثر من أسبوع، كثفت روسيا حملتها الجوية على منشآت الطاقة الأوكرانية، الأمر الذي تسبب في أضرار بالغة، وأثار مخاوف الأوكرانيين من العودة إلى انقطاع الكهرباء الذي سبق أن شهدته البلاد أول شتاء بعد الحرب.

وقالت "دونباس" أكبر شركة أوكرانية خاصة للوقود والطاقة -أمس- إن 5 من 6 محطات كهرباء تابعة تضررت أو تهدمت، مما أدى لخسارة 80%من قدراتها لتوليد الطاقة، مضيفة أن الإصلاحات قد تستغرق ما يصل إلى 18 شهرا.

وقال المدير التنفيذي دميتري ساخاروك "عانت البلاد بأكملها من أضرار جسيمة للغاية. والآن نحن في وضع خلاصته أن حوالي 80% من قدراتنا الإنتاجية متضررة أو مدمرة بالكامل".

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت -22 و29 مارس/آذار الجاري- عن هجمات باستخدام أسلحة عالية الدقة على منشآت الطاقة والدفاع الجوي والمجمع الصناعي العسكري بأوكرانيا.

وجاءت هذه الضربات في إطار الرد على هجمات المسيرات الأوكرانية على العديد من مصافي النفط الروسية، من بينها مصانع بمناطق نيجني نوفغورود، سامارا، ريازان، إقليم كراسنودار.