أهالي الأسرى الإسرائيليين: سنحرق البلاد إذا لم تبرم صفقة تبادل

خرجت حشود كبيرة إلى شوارع تل أبيب تطالب بسقوط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحمله الفشل في استعادة الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. في حين يتوجه وفد إسرائيلي للقاهرة غدا الأحد لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس.

ونقلت مراسلة الجزيرة أن "آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب ويطالبون بالإطاحة بحكومة نتنياهو".

وأضافت أن "عشرات آلاف الإسرائيليين يطالبون بإبرام صفقة تبادل فورية ويغلقون عدة شوارع حيوية في تل أبيب".

وأفادت بحصول مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين يطالبون بعقد صفقة فورية للإفراج عن الأسرى في غزة.

وتشارك في الاحتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين بيانا قالت فيه إن "نتنياهو هو العائق الرئيسي في طريق رؤية أبنائنا".

وأضاف البيان: "سلوك نتنياهو جريمة، وإذا لم نفعل كل شيء لإزاحته، فلن نرى أولادنا. من الآن سنطالب بإسقاط نتنياهو، وسنحتج للإطاحة به".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أهالي الأسرى الإسرائيليين قولهم: "ستروننا في جميع أنحاء البلاد وسنحرقها لأننا سئمنا كذبكم"

وأضافوا: "لن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن ولن نتوسل لهم".

تحذير واستطلاع

وفي وقت سابق، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الشرطة تبعث برسائل تحذيرية لقادة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وشهدت الأسابيع الماضية مظاهرات إسرائيلية تطالب بمغادرة نتنياهو للسلطة وإجراء انتخابات مبكرة.

ويحمل المحتجون نتنياهو المسؤولية عن الفشل في التصدي لعملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وترى شرائح إسرائيلية أن نتنياهو يعرقل التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ويهدف لإطالة أمد الحرب خوفا من المساءلة وانهيار مستقبله السياسي

في سياق متصل، أفاد استطلاع للرأي نشرته القناة الـ13 أن 51% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات العام الجاري، وأن 38% يعارضون ذلك.

كما كشف الاستطلاع أن 61% من الإسرائيليين متشائمون إزاء تحقيق هدف القضاء على حركة حماس، بينما يعتقد 24% منهم أن الحرب ستنتهي بالقضاء على الحركة.

في سياق متصل، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وفدا يضم ممثلين عن الموساد والاستخبارات والشاباك سيغادر للقاهرة غدا الأحد لبحث صفقة التبادل مع حركة حماس.

ومن جانبها، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني قوله إن محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل ستستأنف غدا الأحد في القاهرة.