مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس ونابلس والمستوطنون يهاجمون بلدتين

أفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، وكذلك في بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات جديدة في أنحاء الضفة.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال قرية بيت فوريك، وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مقاومين ألقوا قنبلة محلية الصنع (كوع) تجاه قوات الاحتلال على مدخل القرية.

كما ألقى مقاومون قنبلة مماثلة على آلية لجيش الاحتلال في منطقة المطينة بقرية حوسان غرب بيت لحم.

من ناحية أخرى، أوقفت قوات الاحتلال شابا واعتدت عليه بالضرب عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بإصابة شاب فلسطيني (23 عاما) برصاص مستوطنين خلال هجومهم على بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت الوكالة نقلا عن شهود عيان إن ما لا يقل عن 30 مستوطنا اقتحموا بلدة مخماس من الجهة الشرقية خلال موعد الإفطار في اليوم الـ20 من شهر رمضان المبارك.

وأضافت الوكالة أن المستوطنين حطموا زجاج عدد من المركبات وأطلقوا الرصاص الحي على المواطنين كما اعتدوا بالعصي على الشبان الذين تصدوا للاقتحام، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي و3 آخرين بجروح ورضوض.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها في رام الله تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الرجل تم نقلها إلى المستشفى من بلدة مخماس.

في تلك الأثناء، قال رئيس المجلس القروي لقرية دوما جنوب نابلس، سليمان دوابشة إن مستوطنين اعتدوا على أهالي القرية من الجهة الجنوبية وأطلقوا النار على المزارعين.

من جهتها، حذرت الخارجية الفلسطينية اليوم في بيان من "خطورة التصعيد الملحوظ في جرائم الاحتلال ومستوطنيه"، وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وإجباره على وقف الاستيطان والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى حماية الشعب الفلسطيني ومنع تهجيره.

تشييع شهيد قباطية

وشيّع فلسطينيون في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، جثمان الفتى معتصم أبو عايد (14 عاما)، الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام البلدة فجر اليوم.

وردد المشيعون هتافات منددة بجرائم الاحتلال وداعمة للمقاومة.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 455 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 117 طفلا.

من ناحية أخرى، انسحبت قوات الاحتلال من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية بعد أن اعتقلت 3 شبان فلسطينيين وأصابت اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المدينة، صباح اليوم، وحاصرت منزلا وسط المدينة وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه بزعم أنه مطلوب لأجهزتها الأمنية، ثم اعتقلت الشاب وعبثت بمحتويات المنزل.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين آخرين، أحدهما مصاب، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت شخصين أصيبا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا واقتحمت مصنعا للأسمنت وجمعية المشروع الإنشائي العربي في مدينة أريحا، وداهمت عددا من منازل المواطنين في العوجا شمالا، ضمن إجراءاتها العسكرية المشددة على محافظة أريحا والأغوار، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.