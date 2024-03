منظمة الصحة العالمية تدعو لإنقاذ 9 آلاف من الحالات الحرجة في غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن نحو 9 آلاف مريض في قطاع غزة يحتاجون لإجلاء عاجل خارج القطاع لتلقي العلاج.

وأوضح غيبريسوس، في منشور على منصة إكس، أن هؤلاء المرضي يحتاجون إلى خدمات صحية حيوية "خصوصا علاج السرطان والجروح الناجمة عن عمليات القصف وغسيل الكلى وغيرها من الأمراض المزمنة".

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أنه "في ظل وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بالحد الأدنى في عموم غزة، لا يزال آلاف المرضى محرومين من الرعاية الصحية".

وكان في قطاع غزة 36 مستشفى قبل بدء الحرب الإسرائيلية، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية.

