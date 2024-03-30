مدن وعواصم أوروبية تتضامن مع غزة وتحيي يوم الأرض

نشر المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام اليوم السبت مشاهد توثق خروج المئات في مظاهرات بمدن وعواصم أوروبية تضامنا مع قطاع غزة وإحياء لذكرى يوم الأرض الذي يحييه الفلسطينيون سنويا في مثل هذا اليوم.

وأظهرت المشاهد خروج المئات في مظاهرات ووقفات احتجاجية وسط العاصمة الألمانية برلين والعاصمة الفرنسية باريس والعاصمة الدانماركية كوبنهاغن والعاصمة الهولندية أمستردام والعاصمة البريطانية لندن ومدينة هيلسينبوري السويدية.

ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية وشعارات تندد باستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما نددوا باستهداف المدنيين وطالبوا بفتح المعابر والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية.

ويوافق اليوم السبت الذكرى السنوية ليوم الأرض، الذي تعود أحداثه إلى عام 1976، حينما صادر الاحتلال مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين. ومنذ هذا التاريخ يُحيي الفلسطينيون في 30 مارس/آذار من كل عام، هذه الذكرى سنويا من خلال إطلاق عدة فعاليات.

وتأتي الذكرى هذا العام وسط تصاعد الحرب الإسرائيلية الوحشية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتصاعد الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية .