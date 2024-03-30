مجزرة جديدة بحق اللجان العشائرية عند دوار الكويت في غزة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 12 فلسطينيا وجرح 30 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف اللجان الشعبية والعشائرية عند دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.

في الوقت نفسه، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة جسر وادي غزة (وسط القطاع)، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

كما شن طيران الاحتلال غارات ليلية على مخيم المغازي وسط القطاع، في حين استهدف قصف مدفعي شرق مخيم البريج في المنطقة الوسطى أيضا.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، تكررت المجازر بحق تجمعات الفلسطينيين في أثناء انتظارهم قوافل المساعدات عند دوار الكويت، كما استهدف جيش الاحتلال اللجان الشعبية والعشائرية التي تم تشكيلها لتأمين المساعدات وتوزيعها، في ظل تقييد الاحتلال لوصول تلك المساعدات، لا سيما إلى شمال القطاع، وسط تحذيرات متصاعدة من المجاعة.

ويوم 19 مارس/آذار الجاري، استشهد أكثر من 20 فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال اللجان العشائرية عند دوار الكويت، وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استهداف تلك اللجان يأتي ضمن مخطط الاحتلال لنشر الفوضى والفلتان الأمني بهدف دفع الشعب الفلسطيني للنزوح عن أرضه.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ظهر اليوم السبت أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر بالقطاع راح ضحيتها 82 شهيدا و98 مصابا خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 32 ألفا و705 شهداء، و75 ألفا و190 جريحا.

وفي غضون ذلك، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة لليوم الـ13 على التوالي.

وأضاف المراسل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف وحرق عددا كبيرا من منازل المواطنين في محيط مجمع الشفاء.