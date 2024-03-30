الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل فلسطينييْن ودفن جثتيهما بجرافة
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30/3/2024-|آخر تحديث: 30/3/202401:06 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن بيان للجيش الإسرائيلي يعترف فيه بقتل فلسطينييْن ودفن جثتيهما بواسطة جرافة بعد أن نشرت قناة الجزيرة مقطعا مصورا يظهر تفاصيل عملية القتل.
وبرر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن قتل الفلسطينيين تم بعد بعد اقترابهما مما سماه منطقة عمليات وسط غزة بطريقة مريبة، وعدم استجابتهما للطلقات التحذيرية.
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وأشار البيان إلى أنه تم قتلهما وجرف جثتيهما خشية أن يكونا حاملين متفجرات.
وكانت الجزيرة بثت فيديو يوثق الواقعة، حيث حصلت على صور حصرية تُظهر إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد، وأظهرت الصور جنود الاحتلال وهم يجرفون جثث الشهداء الفلسطينيين ويخفونها في الرمال وبين القمامة بواسطة جرافة، في حين يشاهد العملية عدد آخر من الفلسطينيين لم يُعرف مصيرهم.
المصدر : الجزيرة