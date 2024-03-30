هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ وزيلينسكي يحذر من عواقب تأخر الأسلحة الأميركية

أعلنت أوكرانيا -اليوم السبت- أنها تعرضت لهجمات روسية جديدة، بينما حذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي من أن قواته ستضطر للتراجع ما لم تحصل على الأسلحة التي وعدت واشنطن بتقديمها.

فقد قال سلاح الجو الأوكراني اليوم في بيان إن روسيا أطلقت الليلة الماضية 4 صواريخ على شرقي البلاد و12 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" (إيرانية الصنع) على أنحاء البلاد.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط 9 طائرات روسية مسيرة في 4 مناطق.

والاسبوع الماضي، نفذت روسيا ضربات جوية على منشآت للطاقة والمياه في وسط وغرب البلاد مما أسفر عن تدمير عدد منها. ووصف مسؤولون أوكرانيون هذه الهجمات بأنها الأكثر كثافة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022.

وفي تطورات ميدانية أخرى، قتل شخص وأصيب آخران بجروح أمس إثر ارتطام مسيرة أوكرانية بمبنى سكني في مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف إن الحادث تسبب كذلك بوقوع انفجار داخل المبنى السكني مما ألحق أضرارا مادية بعدد من الشقق.

خطوات للوراء

في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده إذا لم تحصل على المساعدات العسكرية التي وعدتها بها الولايات المتحدة وتعرقلها خلافات في الكونغرس، فسيكون على قواتها التراجع "بخطوات صغيرة".

وأضاف زيلينسكي في مقابلة نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية أمس "إذا كان الدعم الأميركي غير موجود، فيعني ذلك أننا ليس لدينا دفاعات جوية، أو صواريخ باتريوت، أو أجهزة تشويش للحرب الإلكترونية، أو طلقات مدفعية من عيار 155 ملليمترا".

وتابع "يعني ذلك أننا سنتراجع، سنتقهقر، خطوة تلو الأخرى، بخطوات صغيرة". وتابع "نحاول العثور على سبيل ما كي لا نتراجع".

والخميس الماضي، ناشد زيلينسكي رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إقرار برنامج للمساعدات العسكرية بقيمة 60 مليار دولارعالق في الكونغرس منذ العام الماضي.

أسلحة قليلة

من جهته، كشف قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن جنوده يقاتلون على الجبهة "بأسلحة وذخائر قليلة أو حتّى معدومة"، ودعا الغرب مجددا لتسليح بلاده بوتيرة أسرع في مقابل تكثيف الجيش الروسي عملياته الجوية.

وقال سيرسكي خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الأوكرانية بثّت الجمعة إن "قوّات الدفاع تنجز مهاما على طول خطّ الجبهة بأسلحة وذخائر قليلة أو حتّى معدومة".

وأقر القائد العسكري الأوكراني بتأزم الوضع في بعض المواقع على الجبهة بالنسبة للقوات الأوكرانية.

وكانت القوات الأوكرانية اضطرت مؤخرا للتراجع في بعض المواقع، حيث انسحبت بالخصوص من مدينة أفدييفكا بمنطقة دونيتسك شرقي البلاد.

وأطلق الجيش الأوكراني صيف العام الماضي هجوما مضادا في مقاطعات بالشرق والجنوب لكنه تعثر ولم يحرز سوى تقدم محدود.