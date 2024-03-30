شاهد.. اعتداءات وحشية على متضامنين مع فلسطين بألمانيا

أظهر مقطع فيديو مصور تداولته منصات التواصل الاجتماعي اعتداء عدد من ضباط الشرطة الألمانية على سيدة محجبة خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين اليوم السبت في العاصمة الألمانية برلين.

وأحاط عناصر الشرطة بالسيدة وأسقطوها أرضا، وهي تصرخ وتقول "ما هذا؟ ماذا تفعلون؟"، ثم اعتقلوها رغم أنها لم تكن تشكل أي تهديد!

وقامت الشرطة في نفس المظاهرة بقمع المتظاهرين داخل محطة القطار المركزية في العاصمة برلين.

بسحل وضرب النساء.. الشرطة الألمانية تفرق اعتصاما سلميا داعم لفلسطين في محطة برلين المركزية#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/iEqoSj0QbZ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 30, 2024

وقالت الشرطة في بيان إن المظاهرة كانت غير مرخصة وتعيق حركة المسافرين.

وأقرت باعتقال بعض المتظاهرين بزعم ترديدهم "شعارات إجرامية" على حد ما ادعى بيان الشرطة.

عشية يوم الأرض.. اعتصام في محطة القطارات الرئيسية في برلين احتجاجًا على حرب الإبـ ــادة المستمرة في غزة والشرطة الألمانية تعتقل عددًا منهم#الجزيرة_مباشر | #ألمانيا pic.twitter.com/IltQkBAJGI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 30, 2024

وذكرت الشرطة أن مظاهرة برلين ضمت ما يبلغ 3500 شخص. كما شارك في المسيرات أيضا نحو 1500 متظاهر في شتوتغارت (جنوب غرب) و850 في ميونخ (جنوب) و400 في كولونيا (غرب).

وخرجت اليوم السبت مظاهرات حاشدة بعدة مدن وعواصم أوروبية أبرزها "مليونية لندن"، وذلك تضامنا مع قطاع غزة وبمناسبة ذكرى يوم الأرض الذي يحييه الفلسطينيون سنويا في مثل هذا اليوم.