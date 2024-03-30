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شاهد.. اعتداءات وحشية على متضامنين مع فلسطين بألمانيا

أحد المتظاهرين يحمل الكوفية الفلسطينية أمام مجموعة من مساندي إسرائيل في برلين اليوم (الأناضول)
30/3/2024

أظهر مقطع فيديو مصور تداولته منصات التواصل الاجتماعي اعتداء عدد من ضباط الشرطة الألمانية على سيدة محجبة خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين اليوم السبت في العاصمة الألمانية برلين.

وأحاط عناصر الشرطة بالسيدة وأسقطوها أرضا، وهي تصرخ وتقول "ما هذا؟ ماذا تفعلون؟"، ثم اعتقلوها رغم أنها لم تكن تشكل أي تهديد!

وقامت الشرطة في نفس المظاهرة بقمع المتظاهرين داخل محطة القطار المركزية في العاصمة برلين.

وقالت الشرطة في بيان إن المظاهرة كانت غير مرخصة وتعيق حركة المسافرين.

وأقرت باعتقال بعض المتظاهرين بزعم ترديدهم "شعارات إجرامية" على حد ما ادعى بيان الشرطة.

وذكرت الشرطة أن مظاهرة برلين ضمت ما يبلغ 3500 شخص. كما شارك في المسيرات أيضا نحو 1500 متظاهر في شتوتغارت (جنوب غرب) و850 في ميونخ (جنوب) و400 في كولونيا (غرب).

وخرجت اليوم السبت مظاهرات حاشدة بعدة مدن وعواصم أوروبية أبرزها "مليونية لندن"، وذلك تضامنا مع قطاع غزة وبمناسبة ذكرى يوم الأرض الذي يحييه الفلسطينيون سنويا في مثل هذا اليوم.

المصدر : وكالات