روسيا تحبط هجوما بقنبلة جنوب البلاد وتعتقل 3 أشخاص

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي مساء أمس الجمعة أنه اعتقل "3 مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى" كانوا يخططون لشن هجوم بقنبلة في جنوب روسيا بعد أسبوع من الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو أدى إلى مقتل 144 شخصا على الأقل.

وقال جهاز الأمن في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية إنه وضع حدا لأنشطة 3 مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى كانوا يخططون لارتكاب هجوم من خلال تفجير عبوة ناسفة في مكان عام بمنطقة ستافروبول.

وعرض التلفزيون الروسي مشاهد تظهر عددا من الرجال ممددين أرضا بين سيارات بعدما اعتقلهم جهاز الأمن الفدرالي الروسي.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي العامة للأنباء أنه تم العثور في منازل المشتبه بهم على مكونات لصنع عبوة ناسفة يدوية ومواد كيميائية.

وفي سياق متصل، احتجز جهاز أمن الدولة في طاجيكستان 9 أشخاص للاشتباه في اتصالهم بمرتكبي الهجوم على قاعة حفلات في ضواحي موسكو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء -أمس الجمعة- نقلا عن مصدر لم يذكر اسمه في الخدمات الخاصة في طاجيكستان قوله إن قوات الأمن الروسية شاركت أيضا في عملية اعتقال المشتبه بهم.

ويأتي إعلان هذه المعلومات بعد أسبوع من هجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" قرب العاصمة الروسية وأسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة 360 آخرين، وفي حين تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم تصر السلطات الروسية على أن لأوكرانيا صلة به.

واعتقل 12 شخصا بعد الهجوم، بينهم 4 يشتبه بأنهم منفذوه ويتحدرون من طاجيكستان الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى حيث ينشط تنظيم الدولة.

ومنذ أعوام يعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي بشكل منتظم إحباط هجمات في روسيا، دون توافر معلومات وافية عن ملابساتها.