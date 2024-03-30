القدس.. طوائف مسيحية تحيي "الجمعة العظيمة" بحزن

بينما يستعد المسيحيون في جميع أنحاء العالم للاحتفال بعيد الفصح يواجه الفلسطينيون في الأرض التي ولد فيها هذا الدين قيودا صارمة على دخول البلدة القديمة في القدس للاحتفال بهذه المناسبة، بالتزامن مع عدوان مدمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأحيت الطوائف المسيحية الفلسطينية التابعة للتقويم الغربي ما تعرف بـ"الجمعة العظيمة" في مدينة القدس المحتلة، وسط قيود وإجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على الحواجز المحيطة بالمدينة وفي محيط البلدة القديمة.

وشارك المئات من المصلين في مسيرة "درب الصليب" في "طريق الآلام" بالبلدة القديمة وصولا إلى كنيسة القيامة، مرددين الصلوات والتراتيل الدينية.

وتمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين المسيحيين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس إلا بتصاريح خاصة وبأعداد محدودة، فيما يتجنب السياح الأجانب الوصول إلى المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

احتفال صعب

وترأس بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا قداسا في كنيسة القيامة داخل أسوار البلدة القديمة بمعاونة لفيف من المطارنة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وبمشاركة مسيحيين -أغلبيتهم من مدينة القدس وأراضي الـ48- بعد أن حرم الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من مسيحيي الضفة الغربية من الوصول إلى القدس.

وقال الكاردينال بيتسابالا "إن الحرب مع كل ما تحمله من عنف وكراهية ومعاناة وموت تجعل الاحتفال بالعيد صعبا".

وأضاف في عظة الخميس "وفي واقع الأمر ليس عيد الفصح سهلا أبدا ما لم نرغب في أن نحصره بشعائر قديمة أو أن نعتبره عيدا كسائر الأعياد".

وتابع "إذا كان المقصود من الاحتفال الاستراحة من العمل فقط وقضاء وقت ممتع يجعل الحياة اليومية أسهل فإنه بالتأكيد لا يوجد مجال كبير هذا العام للمرح والترفيه، بل بالحري للألم والدموع".

قيود غير مسبوقة

من جهته، قال مراسل الجزيرة في القدس المحتلة إنه تم منح ما لا يقل عن 200 شخصية مسيحية من الضفة الغربية المحتلة تصاريح لدخول المدينة.

وذكر المراسل أن القيود "غير مسبوقة" فيما سار موكب من المصلين أصغر بكثير من حشود "الجمعة العظيمة" المعتادة عبر طريق الآلام، وهو الطريق الذي يقال إن يسوع اتبعه في طريقه إلى صلبه منذ أكثر من ألفي عام.

بدوره، قال القس منذر إسحاق متحدثا لقناة الجزيرة من بيت لحم بالضفة الغربية "هذه أيام مظلمة للغاية، أيام صعبة للغاية"، مشيرا إلى أن "القيود هذا العام زادت بالتأكيد، حتى بالنسبة لنا هنا في بيت لحم القدس تبعد 20 دقيقة حرفيا عن هنا، لكن ليست لدينا إمكانية الوصول".

وتابع "هذا جزء من حياتنا اليومية في ظل الاحتلال، لقد زادت الحرب من آلامنا لحجم الموت والقتل".

لا مبيعات سياحية

من جهته، قال فايز الدقاق -وهو صاحب متجر عائلي لبيع الهدايا التذكارية الدينية- إنه لا يتوقع حصول أي مبيعات.

وأضاف "إذا كنت تمر بأي بوابة -سواء كانت بوابة العامود، البوابة الجديدة، بوابة يافا- وشعر ضابط الشرطة أو الجندي أنك لست إسرائيليا يتم إيقافك ويتم تفتيشك".

وتابع "في حين يقوم بعض أفراد قوات الأمن بالتحقق بشكل مباشر من بطاقات الهوية فإن آخرين أكثر "عنفا".

ومع احتدام الحرب لم تصل حشود من أنحاء العالم إلى مدينة القدس لزيارة كنيسة القيامة التي تعود إلى القرن الـ12، وهو الموقع الذي يُعتقد أن المسيح قد صلب ودُفن وقام فيه.

عنف المستوطنين

بدوره، قال رافي منسق الشباب المسيحيين في القدس إن المستوطنين الإسرائيليين جعلوا من البلدة القديمة "منطقة محظورة تقريبا"، مشيرا إلى أنه "حتى قبل بدء الحرب رأينا المستوطنين يهاجمون الكنائس وحتى المقابر المسيحية".

وحتى قبل الحرب كان على المسيحي الفلسطيني أن يطلب إذنا لزيارة البلدة القديمة قبل فترة طويلة من الاحتفالات.

والعام الماضي، انتقدت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ما وصفتها بـ"القيود الصارمة" التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة خلال عيد الفصح، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إن القيود ضرورية من أجل السلامة أثناء ذلك.

وتحتفل الكنائس المسيحية الغربية بالعشية الفصحية يوم السبت المقدس الذي يسبق الاحتفال بعيد الفصح المجيد يوم الأحد.