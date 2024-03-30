السنغال تعلن باسيرو ديوماي فاي رئيسا منتخبا

أكد المجلس الدستوري السنغالي فوز مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية، بعد أن حصل على أكثر من 54% من الأصوات، بينما حصل مرشح الائتلاف الحاكم "أمادو با" على 35%.

وجاء الإعلان متماشيا مع النتائج الأولية المعلنة، الأربعاء الماضي، والتي استندت إلى إحصاء الأصوات من مراكز الاقتراع بالكامل. وأكد المجلس أنه لم يتلق أي طعن من المرشحين الـ19.

ومن المتوقع أن يؤدي باسيرو ديوماي فاي اليمين الدستورية ليخلف الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال في الثاني من أبريل/نيسان.

من جهتها، أعلنت الرئاسة أن فاي سيؤدي اليمين الدستورية في وقت متأخر صباح الثلاثاء القادم في مدينة ديامنياديو الجديدة. ومن المقرر بعد ذلك أن يتسلم السلطة من سلفه ماكي سال في القصر الرئاسي في دكار.

وهي المرة الأولى منذ استقلال السنغال عام 1960 يفوز فيها معارض بالرئاسة من الجولة الأولى.

وبلغت نسبة المشاركة 61.30%، وهي أقل من المسجلة عام 2019 عندما فاز ماكي سال بولاية ثانية من الجولة الأولى أيضا، لكنها أعلى من النسبة المسجلة عام 2012.

يذكر أنه تم الإفراج عن المعارض فاي من السجن قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات. وسوف يكون باسيرو ديوماي فاي -البالغ من العمر 44 عاما- أصغر رئيس في تاريخ السنغال.