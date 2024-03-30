الأمن الأردني يعتقل مسؤوليْن في جبهة العمل الإسلامي

اعتقلت سلطات الأمن الأردنية رئيس الهيئة العليا للقطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي معتز الهروط من الطريق العام، كما تم اعتقال أمين سر القطاع حمزة الشغنوبي من مكان عمله في منطقة النزهة، وقد تمّ اقتيادهما إلى مركز أمن الرشيد دون معرفة التهمة حتى اللحظة.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق اعتقالات مكثّفة تقوم بها الأجهزة الأمنية الأردنية، شملت المئات من الناشطين في الحراك الشعبي الأخير، ومعظمهم من الإسلاميين.

وتشهد العديد من المدن الأردنية مظاهرات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة ووقف التجويع.

وشهد محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان مظاهرات حاشدة على مدى الأسبوع الماضي، تطالب بقطع العلاقات مع تل أبيب وإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل.