الأمن الأردني يعتقل مسؤوليْن في جبهة العمل الإسلامي

علمت الجزيرة نت من مصادر مطلعة أن الأمن الأردني اعتقل رئيس الهيئة العليا للقطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي معتز الهروط وأمين سر القطاع حمزة الشغنوبي في العاصمة الأردنية عمان.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق اعتقالات مكثّفة تقوم بها الأجهزة الأمنية الأردنية، شملت العشرات من الناشطين في الحراك الشعبي الأخير، ومعظمهم من الإسلاميين.

وذكرت المصادر أن الهروط تم اعتقاله في مكان عام، في حين تم اعتقال الشغنوبي من مكان عمله في منطقة النزهة بعمان، وقد تم اقتيادهما إلى مركز أمن منطقة الرشيد دون معرفة التهمة حتى اللحظة.

وتشهد العديد من المدن الأردنية مظاهرات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وشهد محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان مظاهرات حاشدة على مدى الأسبوع الماضي، تطالب بقطع العلاقات مع تل أبيب وإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل.