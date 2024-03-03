واشنطن: كمية المساعدات لغزة لا تكفي وإيصالها جوا ليس بديلا عن البر

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن كمية المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية وتعهد "بالاستمرار في بذل كل ما في وسعه" لتوفير المزيد منها، في وقت يتفاقم فيه الجوع ويودي بأرواح عشرات المدنيين.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة بالتعاون مع الأردن أسقطت جوا الحزمة الأولى من المساعدات.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت تنفيذ أول عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة بواسطة 3 طائرات من نوع "سي-130".

وقالت القيادة الوسطى الأميركية إن العملية تمت بالاشتراك مع سلاح الجو الأردني، وتضمنت إسقاط 66 طردا تتضمن 38 ألف وجبة غذاء، ولكن الطرود لم تتضمن أدوية أو مياها، وفق ما نقلت "سي إن إن" عن مسؤولين.

وقال مسؤول أميركي رفيع إنّ إيصال المساعدات جوا وبرا لغزة ليس بديلا عن إيصالها عبر الطرق البرية، مشيرا إلى أنّ واشنطن لم تنسق عملية الإنزال مع أي مجموعة على الأرض.

وأضاف أن المشكل الأكبر الذي يواجهونه في غزة هو توزيع المساعدات وإيصالها لمن يحتاجها حسب قوله.

وشدد المسؤول الأميركي على أنّ حادث الخميس المأساوي يؤكد أهمية توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة استجابة للوضع الإنساني المتردي.

وقال إنّ واشنطن على اتصال مع المسؤولين في إسرائيل وقبرص والأمم المتحدة بشأن إمكانية فتح طريق بحري لإيصال المساعدات مباشرة إلى غزة عن طريق البحر.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تدرس كندا أيضا إسقاط مساعدات من الجو فوق قطاع غزة. وكان الأردن بمشاركة دول أخرى نفذ عدة عمليات إنزال جوي للمساعدات فوق قطاع غزة.

وتحذر الأمم المتحدة من أن القطاع بات على حافة المجاعة، بينما أكدت السلطات في غزة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفاة ما لا يقل عن 13 طفلا فلسطينيا في محافظتي غزة والشمال بسبب الجوع وسوء التغذية.