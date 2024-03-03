مصادر للجزيرة: وفد حماس وصل إلى القاهرة بالتزامن مع وصول وفود الوسطاء

أكدت مصادر للجزيرة وصول وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى القاهرة بالتزامن مع وصول وفود الوسطاء القطريين والمصريين والأميركيين لمصر.

وأفادت المصادر أن اجتماع الحركة مع الوسطاء في القاهرة سيبدأ عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، في حين لم ترد معلومات حتى الآن عما إذا كان الوفد الإسرائيلي سيتوجه إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

#عاجل | مصادر للجزيرة: اجتماع وفد حماس مع الوسطاء في #القاهرة يبدأ عند الثانية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي pic.twitter.com/DIhahOUvIK — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 3, 2024

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في الإعلام المصري قولها نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، تأكيده أن المفاوضات ستستأنف بالقاهرة اليوم الأحد، مشيرا إلى تقدم في المباحثات الرامية لإعلان هدنة في غزة قبل حلول شهر رمضان الذي يوافق 11 مارس/آذار الجاري فلكيا.

وكانت مصادر أكدت للجزيرة بأن وفدين من حركة حماس وإسرائيل سيصلان العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، لبدء جولة تفاوض جديدة غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين -أمس السبت- أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة الأحد.

وأضاف المصدران -حسب رويترز- أن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وأوضحا أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه.

وذكر المصدران -حسب الوكالة نفسها- أن مقتل أكثر من 100 فلسطيني بنيران إسرائيلية الخميس الماضي بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات لم يبطئ سير المحادثات، لكنه دفع المفاوضين إلى الإسراع من أجل الحفاظ على التقدم المحرز في سير المفاوضات.