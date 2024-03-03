وفد حماس يصل إلى القاهرة بالتزامن مع وصول وفود الوسطاء

أكدت مصادر للجزيرة وصول وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى القاهرة بالتزامن مع وصول وفود الوسطاء القطريين والمصريين والأميركيين.

وأفادت المصادر بأن اجتماع الحركة مع الوسطاء في القاهرة سيبدأ عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (12 بتوقيت غرينتش)، في حين لم ترد معلومات حتى الآن عما إذا كان الوفد الإسرائيلي سيتوجه إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصدر مصري رفيع المستوى -لم تسمه- تأكيده أن المفاوضات ستستأنف في القاهرة اليوم الأحد، مشيرا إلى تقدم في المباحثات الرامية لإعلان هدنة في غزة قبل حلول شهر رمضان الذي يوافق 11 مارس/آذار الجاري فلكيا.

كما كانت مصادر قالت للجزيرة إن وفدين من حركة حماس وإسرائيل سيصلان إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم، لبدء جولة تفاوض جديدة غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين -أمس السبت- أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة اليوم.

وأضاف المصدران -حسب وكالة رويترز- أن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وأوضحا أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه.

وذكر المصدران -وفقا للوكالة- أن مقتل أكثر من 100 فلسطيني بنيران إسرائيلية الخميس الماضي بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات لم يبطئ سير المحادثات، لكنه دفع المفاوضين إلى الإسراع من أجل الحفاظ على التقدم المحرز في سير المفاوضات.

ونجحت وساطة قطرية -بدعم مصري أميركي- في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت أسبوعا تم خلاله إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال مقابل إطلاق أكثر من 100 محتجز لدى المقاومة في غزة، بينهم نحو 80 إسرائيليا.