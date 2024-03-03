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مباحثات بين أمير قطر والرئيس الإيراني في الجزائر

الجزائر في 02 مارس /قنا/ التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافة إلى آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي. كما حضره من الجانب الإيراني سعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين. المصدر: وكالة الأنباء القطرية
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) خلال مباحثاته مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (وكالة الأنباء القطرية)
3/3/2024

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الزعيمان العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها، وذلك خلال لقائهما على هامش انعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر تداولت الآفاق والتحديات العالمية، مشيرا إلى مواصلة العمل من خلال إعلان الجزائر والإعلانات السابقة على التطلعات المشتركة لتحقيق النمو المستدام لما فيه خير الجميع.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)