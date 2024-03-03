مباحثات بين أمير قطر والرئيس الإيراني في الجزائر

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الزعيمان العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها، وذلك خلال لقائهما على هامش انعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر.

شاركت اليوم في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر الشقيقة التي أشكرها على حسن تنظيمها، تداولنا فيها الآفاق والتحديات العالمية لهذا المورد، وسنواصل من خلال إعلان الجزائر والإعلانات السابقة العمل على التطلعات المشتركة لدولنا نحو النمو المستدام لما فيه خير الجميع.… pic.twitter.com/QRJKsCCqvh — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 2, 2024

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر تداولت الآفاق والتحديات العالمية، مشيرا إلى مواصلة العمل من خلال إعلان الجزائر والإعلانات السابقة على التطلعات المشتركة لتحقيق النمو المستدام لما فيه خير الجميع.