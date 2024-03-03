ليبرمان: التخلص من نتنياهو مكافأة للإسرائيليين

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى نهايتها، معتبرا أن التخلص من رئيسها بنيامين نتنياهو يمثّل مكافأة للإسرائيليين.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ليبرمان قوله إن الحكومة استنفدت نفسها وانتهت، مشيرا إلى الخلافات بين أعضاء مجلس الحرب.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ليبرمان قوله "أتوقع أن يعلن بيني غانتس الوزير بمجلس الحرب ورئيس حزب "معسكر الدولة" أن هذه الحكومة انتهت وأننا بحاجة للعودة إلى الناخبين".

وأوضح أن غانتس سيذهب إلى الولايات المتحدة خلافا لموقف نتنياهو.

وكانت يديعوت أحرونوت كشفت عن زيارة مرتقبة يجريها غانتس الأحد إلى الولايات المتحدة، دون الحصول على إذن من نتنياهو، مما دفع الأخير لتوجيه سفير تل أبيب في واشنطن بعدم مرافقة غانتس في لقاءاته المرتقبة مع مسؤولي الإدارة الأميركية.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي، كشفت القناة 12 الخاصة عن وثيقة بعث بها عضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت حذر فيها من صعوبة متزايدة في تحقيق أهداف الحرب.

ووقتها قال آيزنكوت "لقد تعثر المخطط الإستراتيجي للحرب، مما يهدد عمليا تحقيق أهداف الحرب والوضع الإستراتيجي لإسرائيل" .

ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، على خلفية إخفاق حكومته بالتنبؤ المسبق بهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة صبيحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعاطيه مع قضية المحتجزين في قطاع غزة.

ومنذ ذلك اليوم، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية لأول مرة منذ تأسيسها عام 1948.