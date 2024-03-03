عملية أمنية في ألمانيا للقبض على عنصرين من الجيش الأحمر

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد القبض على شخصين في برلين في إطار عملية أمنية واسعة، بحثا عن مطلوبين يشتبه في تورطهما في نشاطات منظمة الجيش الأحمر المسلحة المحظورة في البلاد.

وفتشت الشرطة التي تسعى للقبض على اثنين من "الإرهابيين" الهاربين التابعين للجيش الأحمر، بعض المباني في منطقة فريدريشين في العاصمة برلين صباح اليوم، حسب ما أعلنه متحدث باسم الشرطة.

وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، التي تشارك في العملية الأمنية، القبض على شخصين دون الكشف عن هُويتهما.

وقالت شرطة برلين إن نحو 130 شرطيا جرى نشرهم بحثا عن المشتبه بهما إرنست فولكر ستوب وبوركارد جارويج، اللذين تقول الشرطة إنهما عضوان في منظمة الجيش الأحمر اليسارية المتطرفة.

وتأتي عملية البحث عن المتهمين بعد القبض على شخص آخر الأسبوع الماضي، للاشتباه في انتمائه للجماعة ظل هاربا لـ3 عقود.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فإن الجيش الأحمر، الذي حُلَّ في 1998، قتل أكثر من 30 شخصا خلال سنوات نشاطه.

وقد تأسست المنظمة، التي تُعرف -أيضا- باسم "عصابة بادر ماينهوف" في 1968 على يد متطرفين يساريين، وكان أعضاؤها نشطين حتى تسعينيات القرن الماضي.