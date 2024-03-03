حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا وصفارات الإنذار تدوي على الحدود

قال حزب الله اللبناني إنه استهدف -اليوم الأحد- موقع جل العلام العسكري الإسرائيلي بصاروخ بركان، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة، في حين واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها جنوب لبنان.

وقال حزب الله -في بيان- إن مقاتليه استهدفوا ‏موقع جلّ العلام بصاروخ بركان (قصير المدى بقدرة تدميرية كبيرة)، وأصابوه إصابة مباشرة، من دون تفاصيل إضافية.

وأوضح الحزب أن هجومه جاء "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".

وأتى ذلك بعد أن أفاد مراسل الجزيرة بدوي صفارات الإنذار في مستوطنتي بتصات وشلومي في الجليل الغربي.

غارات واستهداف

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (رسمية) بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على جبل اللبونة محيط بلدة الناقورة.

وأضافت أن العدو الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي المباشر محيط بلدة راميا الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، والأحياء الجنوبية الغربية لبلدة ميس الجبل، في حين اندلع حريق في المكان، كما واصل قصفه المدفعي الكثيف للأحياء السكنية لعيتا الشعب.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن -مساء أمس السبت- أن طائراته قصفت منشأتين عسكريتين لحزب الله في منطقة اللبونة ومنشأة واحدة أخرى في منطقة رامية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي مسائي إنه "خلال الـ48 ساعة الماضية، قضينا على 10 إرهابيين، من بينهم قائد ميداني كبير"، وفق زعمه.

وخلال الأسابيع الماضية، صعّدت إسرائيل من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها، بالتزامن مع عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.