جنرال إسرائيلي: كمين خان يونس "فضيحة وإهمال" من قادة الجيش

وصف اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك حادثة مقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين في كمين في أحد المباني بخان يونس جنوبي قطاع غزة بـ"الفضيحة والإهمال الإجرامي من أعلى المستويات في الجيش".

وقال اللواء بريك، في تصريحات لصحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الأحد، معلقا على الواقعة "الجيش الإسرائيلي يدخل في القتال سريعا بوحدات احتياط لم تتدرب منذ سنوات، ودون خطط مسبقة".

وأوضح أن بعض الجنود النظاميين ليسوا على دراية بالقتال والتدريبات في المناطق المبنية (الحضرية)، وأضاف عندما يدخل جنودنا مبنى دون أي وسيلة للتفتيش، تنفجر قنبلة تؤدي في بعض الأحيان إلى مقتل وإصابة العشرات من جنودنا بجروح خطيرة.

وقال إن ذلك يحدث غالبا عندما لا يكون هناك تعلم من الدروس، ولا سيطرة ومتابعة واستيعاب للدروس من قبل المستوى الأعلى الذي لا يتحكم في الوضع.

وأشار إلى أن تلك الحوادث الخطيرة تتكرر بشكل مستمر، وقال إن هذه فضيحة ليست لها سابقة في حروب إسرائيل، وفوضى مطلقة في الانضباط العسكري، كل قائد سرية يقرر بنفسه كيف يتصرف وفق فهمه، دون أي إرشاد من قادته.

الوضع العسكري الحقيقي

وردا على سؤال بشأن ما لا يعرفه الإسرائيليون عن الوضع العسكري الحقيقي للجيش الإسرائيلي في الحرب، أجاب بريك "اليوم نخسر المواقع في شمال قطاع غزة، وفي مدينة غزة وجباليا والزيتون والشجاعية، التي احتلها الجيش الإسرائيلي قبل شهرين فقط، بثمن باهظ من قتلانا وجرحانا".

وتابع أن وزير الدفاع يوآف غالانت أعلن قبل شهرين أن لدينا سيطرة مطلقة على تلك المناطق فوق الأرض وفي الأنفاق.

واستدرك "لم يمر سوى شهرين لنفقد السيطرة الكاملة على شمال قطاع غزة. وعاد مقاتلو حماس بأعداد كبيرة عبر الأنفاق إلى الأماكن التي أخلى فيها الجيش الإسرائيلي كافة قواته، ولم يستبدل بها قوات أخرى بسبب النقص، لتسيطر حماس مرة أخرى على السكان، وتعيد بناء قدراتها في المنطقة".

وقال إن أفراد القوات الإسرائيلية في شمالي قطاع غزة يُقتلون ويصابون جراء انفجار عبوات ناسفة وفخاخ تجهزها حماس مسبقا في المنازل والمواقع التي يدخلها الجنود.

وشدد بريك على أن الإسرائيليين لا يفهمون أنه إذا استمرت هذه العملية على هذا النحو فسنصل إلى وضع رهيب وفظيع، ولن ندمر حماس، ولن نطلق سراح الأسرى المختطفين، وسيكون لدينا مئات آخرون من القتلى.

وأشار إلى أن الجنود يتعرضون كل يوم لإصابات خطيرة، وقال "شاركت في حروب إسرائيل، ولم يسبق لي أن واجهت مثل هذه الثقافة التنظيمية الخطيرة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس السبت مقتل 3 عسكريين وإصابة 14 آخرين بينهم 5 بحالة خطيرة، جراء انفجار عبوات ناسفة في أحد المباني بمدينة خان يونس يوم الجمعة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.