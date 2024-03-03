ترامب يفوز بترشيح الجمهوريين في ولايتي ميزوري وميشيغان

فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في المؤتمرات الانتخابية الداخلية للحزب الجمهوري في ولايتين أميركيتين أخريين، هما ميزوري وميشيغان، مما يقربه خطوة أخرى من نيل ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسحق ترامب منافسته نيكي هيلي بفوزه بكل المجالس الانتخابية التي نظمت في ولاية ميزوري أمس السبت، وفق ما ورد في صحيفة نيويورك تايمز.

وفي ميشيغان، فاز ترامب بأصوات جميع المندوبين الـ39 الذين حصلوا على أصوات نحو ألفي مقترع خلال مجلس انتخابي، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وكان ترامب قد حصل على أصوات مندوبي ميشيغان الـ16 المتبقين الذين اختيروا في انتخابات تمهيدية الثلاثاء الماضي.

والسبت، صوت الجمهوريون في ولاية ثالثة هي أيداهو لاختيار مرشحهم، لكن النتيجة لم تُعلن حتى الآن.

والانتخابات التي أجريت في ميزوري وميشيغان وأيداهو هي عمليات اقتراع داخلية بقواعد مختلفة، وتعكس في بعض الحالات الخلاف والتوتر في صفوف الحزب.

وفاز الرئيس السابق في كل الانتخابات التمهيدية للحزب التي حتى الآن، وتأتي انتصاراته الجديدة أمس السبت قبل 3 أيام مما يعرف بـ"الثلاثاء الكبير" في الخامس من مارس/آذار الجاري، الذي يعد المحطة الأخيرة في المنافسة لنيل ترشيح الحزب.

وستجري في الثلاثاء الكبير انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح الحزب في 15 ولاية، ويتوقع أن تحسم لصالح ترامب الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تقدمه بفارق كبير على منافسته هيلي.