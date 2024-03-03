"التعاون الخليجي" يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

طالب المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وجدد إدانته للحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان ختامي للمجلس عقب انعقاده بالعاصمة السعودية الرياض، في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة القطرية المصرية الأميركية للتوصل لهدنة قبل حلول شهر رمضان الذي سيوافق فلكيا الـ11 من مارس/آذار الجاري.

وأدان المجلس الوزاري الخليجي في بيانه "العدوان الإسرائيلي على غزة"، مؤكدا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. كما "طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية".

إدخال فوري للمساعدات

وأكد البيان "ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسّع وآمن دون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار".

وتحذر الأمم المتحدة من أن القطاع بات على حافة المجاعة، بينما أكدت السلطات في غزة وفاة عشرات الأطفال في محافظتي غزة والشمال بسبب سوء التغذية والجوع.

وبعد مرور 149 يوما من الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، خلفت الحرب حتى أمس السبت 30 ألفا و320 شهيدا و71 ألفا و533 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وفق مصادر فلسطينية.

حقل الدرة للغاز

في سياق متصل، جاء في بيان مجلس التعاون الخليجي أن حقل الدرة للغاز بأكمله وموارده الطبيعية مملوك بشكل مشترك وحصري للسعودية والكويت.

وقبل أشهر، جددت السعودية والكويت التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة للغاز الطبيعي بالخليج مشتركة بينهما فقط، وأنهما تدعوان إيران للتفاوض على الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد.

وحينها، رد وزير النفط الإيراني جواد أوجي بالقول إن بلاده لن تتنازل عما وصفه بحق إيران في الاستثمار بحقل آرش (الاسم الإيراني لحقل الدرة) المشترك مع الكويت والسعودية.