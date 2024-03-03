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أخبار
البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف زعيما للأغلبية ما يمكنه من تشكيل وترؤس حكومة جديدة
3/3/2024
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آخر تحديث: 3/3/2024
11:46 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة
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