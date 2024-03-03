استطلاع بأميركا يكشف غضب الناخبين إزاء بايدن وإسرائيل

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن غالبية من الناخبين الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل بالغت في الرد على هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي استطلاع أجرته الصحيفة، ذهب 42% من الناخبين إلى أن رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على طوفان الأقصى كان مبالغا فيه.

كما خلص الاستطلاع إلى أن 60% من الناخبين الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجاء في الاستطلاع أن 33% من الناخبين يعتقدون أن الولايات المتحدة "لا تفعل سوى القليل لمساعدة الفلسطينيين".

ونفذت الولايات المتحدة أمس أول عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة بواسطة 3 طائرات من نوع "سي-130″، في وقت يتفاقم فيه الجوع ويودي بأرواح عدد كبير من المدنيين.

وتحذر الأمم المتحدة من أن القطاع بات على حافة المجاعة، بينما أكدت السلطات في غزة وفاة عشرات الأطفال في محافظتي غزة والشمال بسبب سوء التغذية والجوع.

وبعد مرور 149 يوما من الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، خلفت الحرب حتى أمس السبت 30 ألفا و320 شهيدا و71 ألفا و533 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وفق مصادر فلسطينية.