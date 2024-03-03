إيران تعدم "عميلا" للموساد الإسرائيلي

أعدم القضاء الإيراني "عميلا" للموساد الإسرائيلي على خلفية هجوم بمسيّرة استهدف منشأة تابعة لوزارة الدفاع بوسط إيران العام الماضي.

وأشار التلفزيون الرسمي في إيران -اليوم الأحد- إلى أن هذا الشخص خطط لتفجير معمل لوزارة الدفاع في أصفهان بتوجيه من ضابط مخابرات في الموساد.

ولم يُحدّد الإعلام الرسمي التاريخ الذي نُفذت فيه عملية الإعدام ولا هوية الشخص.

وفي يناير/كانون الثاني 2023، دمرت دفاعات جوية مسيرة، فيما انفجرت اثنتان في هجوم على منشأة تابعة لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان في وسط البلاد، وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في الشهر التالي إنها أوقفت الجهات الفاعلة الرئيسية الضالعة في الهجوم بالمسيرة.

وذكرت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن الهجوم لم يخلّف ضحايا وتسبب بأضرار طفيفة في المنشأة، فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن الضربة استهدفت مصنعا لإنتاج الذخائر.

وتتهم طهران إسرائيل بالوقوف خلف سلسلة من عمليات التخريب والاغتيالات التي تستهدف برنامجها النووي، وأعلنت إيران في أغسطس/آب 2023 إحباط مخطط متشعب جدا دبره الموساد بهدف تخريب برنامجها للصواريخ الباليستية.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، أعدمت إيران شنقا 4 رجال أكراد بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في إطار خطة لتخريب موقع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية.

وذكرت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية في إيران أن المتهمين الـ4 تم إيقافهم في 23 يوليو/تموز 2022 بينما كانوا يعدون لعملية ضد مركز تابع لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان، لحساب الموساد.