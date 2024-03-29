يديعوت أحرونوت: واشنطن فقدت الثقة بقدرة نتنياهو على قيادة عملية برفح

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن واشنطن فقدت الثقة في قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قيادة عملية معقدة في رفح جنوبي قطاع غزة تبدأ بإجلاء مئات آلاف اللاجئين.

وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خلصت إلى أن نتنياهو مكبل إداريا أو أنه لا يريد القيام بما هو مطلوب.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول أميركي قوله إن دولة تفشل بإدخال 50 شاحنة غذاء لشمال غزة لن تستطيع إجلاء وإيواء نحو مليون شخص.

في السياق ذاته، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزير الدفاع يوآف غالانت سمع من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية كلاما قاسيا إزاء إسرائيل.

إصرار نتنياهو

وكان نتنياهو جدد تأكيده التوجه نحو شن عملية برية في رفح رغم التحذيرات الأميركية ومطالبة جهات مختلفة بتجنب تنفيذ العملية التي قد تسفر عن خسائر بشرية ضخمة.

وقال نتنياهو "سندخل رفح ونحقق النصر الشامل"، وتعهد بالقضاء على رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار.

وجاءت تصريحات نتنياهو رغم تحذيرات متزايدة أطلقتها الولايات المتحدة التي تقدم لإسرائيل أقوى دعم عسكري ومخابراتي ودبلوماسي منذ بداية الحرب.

وقالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي "لا أستبعد أن تكون هناك عواقب أميركية على إسرائيل في حال مضت في غزو رفح".

كما سبق وأن حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اجتماع من مخاطر اجتياح رفح.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إنّ بلينكن "كرر دعم الولايات المتحدة لضمان هزيمة حماس، بما في ذلك في رفح، لكنه كرر معارضته لعملية برية واسعة النطاق في رفح".

وأضاف المتحدث أن الوزير الأميركي "شدد على وجود بدائل أخرى غير غزو بري واسع النطاق لرفح، من شأنها أن تضمن بشكل أفضل أمن إسرائيل وتحمي المدنيين الفلسطينيين"، على حد قوله.