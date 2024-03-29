نتنياهو يوافق على العودة لمباحثات صفقة التبادل

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق -اليوم الجمعة- على عودة فريق التفاوض إلى الدوحة لمواصلة المباحثات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى.

ويضم الوفد الإسرائيلي رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وأوضح ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وجّه رئيسي الموساد والشاباك باستئناف المفاوضات، والتوجه إلى الدوحة والقاهرة.

وقالت القناة 12 إن نتنياهو لم يوسع التفويض الممنوح للفريق الإسرائيلي المفاوض.

يأتي هذا عقب إلغاء اجتماع -كان مقررا ليلة أمس- لمجلس الحرب الإسرائيلي إثر خلافات بشأن صلاحيات الفريق المفاوض بشأن صفقة التبادل.

احتجاج على المماطلة

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن الاجتماع الأخير لمجلس الحرب شهد مواجهة بين الأعضاء، لا سيما بين رئيس الموساد الذي طالب بتوسيع صلاحيات الفريق المفاوض وبين نتنياهو الرافض لذلك.

وقد احتج الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت احتجاجا على المماطلة في إنجاز صفقة تبادل، حسب ما أوردت هيثة البث.

وفي سياق متصل، نقل موقع أكسيوس عن رئيس الحكومة الإسرائيلية قوله إن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر في محادثات الأسرى، ويمكنها فعل المزيد.

وأضاف نتنياهو "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن واشنطن جددت عقدا بشأن القاعدة العسكرية الأميركية في قطر".