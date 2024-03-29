عشرات القتلى في ضربات إسرائيلية على حلب بسوريا

قال مصدران أمنيان لوكالة رويترز إن ضربات إسرائيلية على مدينة حلب بشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أدت إلى مقتل نحو 38 شخصا، بينهم 5 أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية.

من جانبها، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري إن عددا من المدنيين والعسكريين قُتلوا بعدما "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب".

وأضاف المصدر ذاته أن ذلك حدث بالتزامن مع "اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".

ولم تذكر الوكالة عددا محددا للقتلى، كما لم توضح ما إذا كانت الخسائر ناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية أو هجمات الجماعات المسلحة.

وأردفت قائلة -نقلا عن المصدر العسكري- "أسفر العدوان عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

كما ذكّرت الوكالة بمقتل مدنيين ووقوع أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف أمس مبنى سكنيا بريف دمشق.

وشارك ناشطون ووسائل إعلام سورية مشاهد إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت عددا من المواقع في ريف المدينة.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني -بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر- وأيضا مواقع للجيش السوري، فيما تحدثت دمشق مرارا عن احتفاظها بحق الرد.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على جنوب إسرائيل وما أعقبه من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، تصعد إسرائيل ضرباتها على ما تقول إنها قواعد لجماعات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا.

كما استهدفت تل أبيب الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ اندلاع الحرب في غزة، في أكبر تصعيد منذ حرب 2006 التي استمرت شهرا بينهما.