مظاهرة بالأقصى تضامنا مع غزة فجر الجمعة الثالثة من رمضان

تظاهر مئات الفلسطينيين بعد صلاة فجر اليوم الجمعة في ساحات المسجد الأقصى المبارك، للتضامن مع قطاع غزة ولتأكيد دعمهم للمقاومة الفلسطينية.

وردد المتظاهرون هتافات "لن تركع أمة قائدها محمد" و"يا غزتنا الأبية" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

ورغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي، أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الفجر في الجمعة الثالثة من شهر رمضان برحاب المسجد الأقصى المبارك.

وبعد المظاهرة هاجمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المصلين والمعتكفين واعتدت عليهم بالضرب وطردتهم من ساحات المسجد الأقصى.

ومن المرتقب أن يشارك عشرات الآلاف من المصلين في أداء صلاة الجمعة من أبناء القدس والفلسطينيين داخل الخط الأخضر ومن يملكون تصاريح ويفوق عمرهم 55 عاما للرجال و50 عاما للنساء من أبناء الضفة الغربية، وسط إجراءات أمنية مشددة تفرضها قوات الاحتلال في القدس المحتلة والبلدة القديمة.

مئات الشبان يهتفون من داخل ساحات الأقصى نصرة للأقصى ولغزة وللمقاومة، بعد صلاة فجر اليوم الجمعة#القدس_البوصلة pic.twitter.com/hWQYN8wtDj — القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) March 29, 2024

مظاهرات مرتقبة

ومن المتوقع أن تخرج مظاهرات في عدد من الدول العربية والأجنبية تضامنا مع قطاع غزة مع حلول ثالث جمعة من شهر رمضان، التي تأتي قبل يوم واحد من الذكرى الـ48 ليوم الأرض، الذي يحييه الفلسطينيون في جميع أماكن وجودهم في 30 مارس/آذار من كل عام.

ففي تونس سينظم حزب التحرير مسيرة مناصرة لغزة والقدس تنطلق من جامع الفتح إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، عند الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.

وفي الأردن، من المتوقع أن يتظاهر آلاف الأردنيين الجمعة قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة عمان، تضامنا مع قطاع غزة، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وفي المغرب تنظم الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، مظاهرات في عدة مدن مغربية، دعما لغزة التي تعاني من حرب إسرائيلية شرسة منذ شهور.

كما دعت مجموعة العمل من أجل فلسطين (غير حكومية) إلى مسيرة بالعاصمة الرباط للمطالبة بوقف الحرب على غزة.