مظاهرات حاشدة باليمن والعراق والأردن نصرة لفلسطين

خرجت، اليوم الجمعة، مظاهرات في العراق والأردن واليمن لنصرة قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى حتى الحين لسقوط نحو 33 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء مظاهرة مليونية ردد خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بوقف إطلاق النار والسماح بدخول الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية لسكان القطاع. كما عبروا عن تأييدهم المطلق لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وشهدت مدينة تعز بدورها مظاهرة خرجت عقب صلاة الجمعة وردد المشاركون فيها هتافات تدعو المجتمع الدولي لنصرة غزة ووقف المجازر الإسرائيلية، ورفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما طالب المتظاهرون الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالعمل على تنفيذ القرارات الدولية بشأن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

مسيرات راجلة

وفي العاصمة العراقية بغداد، انطلقت 3 مسيرات راجلة من 3 مساجد في منطقة العامرية بالغرب باتجاه جامع الحسنين في المنطقة ذاتها، تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبالجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين.

وردد المتظاهرون هتافات تندد باستمرار المجازر بحق الفلسطينيين، وتطالب بفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

أوقفوا القتل والتجويع

وفي العاصمة الأردنية عمّان، طالب آلاف المتظاهرين بوقف القتل والتجويع الإسرائيلي داخل القطاع الفلسطيني المحاصر.

كما شهدت محافظتا إربد (شمال) والزرقاء (وسط)، وقفات تدعو إلى إغلاق سفارة إسرائيل، فيما طالب آخرون بفتح الحدود مع فلسطين.

وهتف المشاركون للمسجد الأقصى المبارك ولفلسطين ولغزة، رافعين علم فلسطين ولافتات كتب عليها "أوقفوا القتل والتجويع".

ونشرت صفحة اليرموك على منصة "فيسبوك" مشاهد مباشرة لمظاهرات في عدة مدن أردنية اليوم الجمعة.

وأظهرت مشاهد من مظاهرة مدينة الزرقاء، إضافة لمظاهرات ووقفات احتجاجية أخرى في كل من إربد، والسلط والكرك.

ومنذ 6 أيام، يشارك آلاف الأردنيين بوقفات يومية قرب سفارة إسرائيل بعمّان، للمطالبة بإغلاقها وتضامنا مع غزة.