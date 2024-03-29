مظاهرات بالأردن ومدن أخرى في العالم للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة

توافد آلاف الأردنيين لليلة الخامسة على التوالي إلى محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما شهدت نيويورك ولندن احتجاجات تطالب الحكومتين الأميركية والبريطانية بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة.

وهتف المتظاهرون ضد إسرائيل، وطالبوا الحكومة الأردنية بإغلاق سفارتها وإلغاء اتفاقية السلام مع تل أبيب، وحاول المتظاهرون الوصول إلى مبنى السفارة، لكن قوات الأمن منعتهم.

وفي نيويورك، تجمع مئات المتظاهرين خارج حفل لجمع التبرعات لحملة الرئيس جو بايدن الانتخابية احتجاجا على سياساته المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف الحرب والدعم الأميركي العسكري لإسرائيل، كما عارضوا مشاركة الرئيس السابق باراك أوباما في حفل جمع التبرعات، وقد شهدت المظاهرة انتشارا أمنيا كثيفا.

وفي لندن، أغلق عشرات المتظاهرين مدخل وزارة التجارة وسط المدينة، ونددوا بما وصفوه بالتواطؤ البريطاني في جرائم حرب وإبادة جماعية إسرائيلية في حق الفلسطينيين، وطالبوا الوزارة بعدم إعطاء شركات السلاح تصاريح لتصديره إلى إسرائيل.

وكان أكثر من 130 برلمانيا بريطانيا قد طالبوا في رسالة إلى وزيري الخارجية والتجارة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وشهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إفطارا حاشدا شارك فيه الآلاف في ميدان الحرية، وقد عبر المشاركون عن تضامنهم مع غزة، وطالبوا بإيقاف القتل المستمر، مناشدين الدول العربية والإسلامية الوقوف إلى جانب أهالي القطاع.