قتلى في هجوم إسرائيلي على حلب

قال جيش النظام السوري في وقت مبكر اليوم الجمعة إن عددا من المدنيين والعسكريين قُتلوا في غارة جوية من اتجاه أثريا جنوب شرق مدينة حلب استهدفت عددا من المواقع في ريف المدينة.

وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية أن قصفا إسرائيليا جويا طال عدة نقاط في محيط مطار حلب ومنطقتي السفيرة وجبرين شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين والعسكريين وخسائر مادية لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن الضربات الإسرائيلية على حلب أدت إلى مقتل 33 مدنيا وعسكريا، وتسببت أيضا بمقتل خمسة من مقاتلي حزب الله اللبناني.

وقالت مصادر في مدينة حلب إن"القصف الإسرائيلي استهدف مواقع للقوات الحكومية السورية جنوب مدينة حلب وفي محيط مدينة سفيرة جنوب شرق المدينة، وإن ألسنة النيران شوهدت تندلع من المواقع التي تعرضت للقصف".

وذكر سكان في مدينة حلب أن "وسائط الدفاع الجوي أطلقت رشقات صاروخية للتصدي للصواريخ الإسرائيلية".

من جانبها وصفت مواقع موالية للنظام ، القصف الإسرائيلي بالأعنف في تاريخ الاعتداءات التي تعرضت لها المدينة.

وكان شخصان أصيبا مساء أمس الخميس عندما استهدفت إسرائيل منزلا في بلدة البحدلية جنوب العاصمة السورية دمشق.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني -بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر- وأيضا مواقع للجيش السوري.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعّدت إسرائيل هجماتها على جماعات مسلحة متحالفة مع إيران في سوريا، بينها حزب الله، كما قصفت أيضا الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.