صواريخ تضرب الجليل الأعلى وإسرائيل تعلن اغتيال قائد عسكري بحزب الله

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه قتل علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله، فيما واصل الحزب قصف المستوطنات والمواقع العسكرية في الجليل الأعلى.

وقد أوضح الجيش الإسرائيلي أنه قتل علي عبد الحسن نعيم في غارة جوية على منطقة البازورية في لبنان.

وأضاف الجيش أن نعيم كان "أحد القادة المسلحين المتحالفين مع إيران في مجال إطلاق القذائف ثقيلة الوزن وكان مسؤولا عن التخطيط لهجمات على مدنيين إسرائيليين وشنها".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان "بوقوع شهيد في غارة للطيران المسيّر المعادي استهدفت سيارة على طريق بلدة البازورية في قضاء صور، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل الإصابات".

وقال مصدر عسكري لبناني إن القتيل هو "مسؤول في حزب الله".

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن السيارة المستهدفة دمِّرت وتناثر حطامها في مكان قريب، مشيرا إلى أن السلطات ضربت طوقا أمنيا في المنطقة. ولم يعلق حزب الله حتى الحين على هذه الضربة الإسرائيلية.

إصابة مباشرة

وفي المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية بصواريخ بركان، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وأضاف أنه قصف بالمدفعية تجمعا لجنود إسرائيليين في قلعة هونين في الجليل الأعلى.

وقال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة وبلدات أخرى بالجليل الأعلى.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود.