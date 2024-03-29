روسيا وإيران تنددان بالقصف الإسرائيلي لحلب السورية

نددت إيران وروسيا الجمعة بالضربات التي شنتها إسرائيل على ريف حلب بسوريا في الساعات الأولى من الصباح، وأدت لسقوط أزيد من 40 شخصا من المدنيين والعسكريين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تندد بالضربات الإسرائيلية على سوريا وتعتبرها انتهاكا صارخا لسيادة دمشق.

وشددت المسؤولة الروسية على أن هذه الأفعال تنبئ بعواقب شديدة الخطورة في ضوء التصعيد الحاد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت "ندين بشدة أفعال الاستفزاز المسلح هذه، والتي لها تداعيات بالغة الخطورة في سياق تدهور كبير للوضع في منطقة النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".

توسيع الأزمة

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الغارات الإسرائيلية على مناطق بمحافظة حلب شمالي سوريا "والتي أدت لاستشهاد عسكريين ومدنيين سوريين".

واعتبرت أن الغارات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي والسيادة السورية وتهديد للسلام الإقليمي والدولي.

وأضافت الوزارة أن الغارات الإسرائيلية على سوريا ترمي "لتوسيع الأزمة في المنطقة وترميم هزائم إسرائيل أمام فصائل المقاومة الفلسطينية".

خسائر بشرية ومادية

وكانت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، أفادت في وقت سابق، بمقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين في قصف إسرائيلي استهدف عددا من النقاط بريف مدينة حلب شمالي البلاد.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله "حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل/صباح الجمعة شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرقي حلب مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب".

وأوضحت أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة، دون تحديد عدد معين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الإسرائيلية أدت لمقتل "ما لا يقل عن 42 جنديا سوريا ومقاتلا من حزب الله اللبناني".