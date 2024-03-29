قتيل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان والمقاومة تقصف شبعا

أفاد مصدر طبي لبناني للجزيرة بسقوط شهيد بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة البازورية، جنوبي لبنان اليوم الجمعة. في حين أعلن حزب الله استهدافه مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن غارة للطيران المسير الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق بلدة البازورية في قضاء صور، جنوب لبنان، والتهمت النيران السيارة المستهدفة، ثم استخرجت طواقم الدفاع المدني القتيل من السيارة، في حين لا يزال التحقق جاريا من وجود قتيل آخر.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحقق فيها إصابة مباشرة. في حين، قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وبلدات أخرى بالجليل الأعلى.

أما القناة 13 الإسرائيلية فأفادت باعتراض جسم مشبوه في منطقة كريات شمونة أطلق من لبنان.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.